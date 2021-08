Sommerspiele in Tokio : Olympioniken fahren heim - Japans Regierung in der Kritik

Sayonara Japan. Die olympische Familie verlässt Tokio. Zurück bleiben die Sorgen der Gastgeber. Denn die zuletzt verschärfte Corona-Lage dauert an. Die Regierung steht kurz vor Wahlen in der Kritik. Doch zunächst warten die Paralympics.

Chiyoda City | Nach Abschluss der Olympischen Spiele in Tokio haben Tausende Teilnehmer die Heimreise angetreten, während sich die Regierung des Gastgeber-Landes weiter vor gewaltigen Herausforderungen sieht. Die japanische Tageszeitung „Asahi Shimbun“, eine der Sponsoren der Spiele, verwies am Montag in einem Leitartikel auf die andauernde kritische Corona-Lage ...

