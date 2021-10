Eisschnelllauf : Pechstein startet Unternehmen achte Olympia-Teilnahme

98 Tage vor Beginn der Winterspiele in Peking startet für Claudia Pechstein das Unternehmen achte Olympia-Teilnahme.

Köln | Bei den deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften in Inzell will sich die 49 Jahre alte Berlinerin am Wochenende auf drei Distanzen für die anschließenden Weltcup-Rennen qualifizieren. Pechstein wäre die erste Frau, die zum achten Mal an Winterspielen teilnimmt, bisher ist dies nur dem japanischen Skispringer Noriaki Kasai vergönnt gewesen. Zum Auft...

