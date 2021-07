Formel 1 : Pole-Kampf auf dem Hungaroring: Verstappen vs. Hamilton?

Es wird wieder eng. Vermutlich. Wer holt die letzte Pole vor der Sommerpause? Max Verstappen? Ungarn liegt ihm. Lewis Hamilton aber erst recht.

Hungaroring, Hungaroring utca 10, 2146 Ungarn, Hungaroring utca 10, 2146 Ungarn | Auf diesen Moment hatte Max Verstappen lange warten müssen. Am 3. August 2019 raste der damals 21-Jährige nach bereits über 90 Grand-Prix-Teilnahmen zum ersten Mal in seiner Karriere auf die Pole Position. Wo? Auf dem Hungaroring. Nur zu gern würde der Red-Bull-Pilot das heute (15.00 Uhr/Sky) wiederholen. 4,381 Kilometer gegen die Uhr - und vor all...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.