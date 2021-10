Formel 1 : Pole Position in der Türkei Vorteil für Grand-Prix-Sieg

Wer in Istanbul die Pole Position holt, hat gute Chancen auf den Formel-1-Sieg am Bosporus.

Istanbul | In den vergangenen acht Auflagen startete der spätere Renngewinner in der Türkei fünfmal von Startplatz eins. Zweimal ging der Türkei-Sieger zuvor als Zweiter in den Grand Prix. Weltmeister Lewis Hamilton gewann das Chaos-Event 2020 sogar von Rang sechs aus. Jahr Pole Position Rennsieger 2020 Lance Stroll...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.