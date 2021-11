Sportpolitik : Präsident Hörmann: Geplanter Umsturz an der DOSB-Spitze

DOSB-Präsident Alfons Hörmann mutmaßt, durch eine Intrige diskreditiert worden zu sein.

Frankfurt am Main | „Mittlerweile liegen uns Protokolle und Schriftstücke vor zu konspirativen Treffen, die es gab, um genau diese Form von Umsturz an der Spitze des DOSB herbeizuführen“, sagte der 61 Jahre alte Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes im Interview der Deutschen Presse-Agentur. In Folge eines anonymen Briefes angeblich von DOSB-Mitarbeitern, in dem ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.