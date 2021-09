US Open : Premiere mit 32: Gojowczyk in erstem Grand-Slam-Achtelfinale

Ohne Trainer ist er nach New York gereist, ins Hauptfeld kam er mit drei Siegen in der Qualifikation. Nun hat Peter Gojowczyk bei den US Open für eine Überraschung gesorgt - und feiert eine Premiere.

New York | Der Münchner Tennisprofi Peter Gojowczyk hat bei den US Open in New York das Duell der Qualifikanten für sich entschieden und zum ersten Mal in seiner Karriere das Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Der 32 Jahre alte Münchner gewann gegen Henri Laaksonen aus der Schweiz mit 3:6, 6:3, 6:1, 6:4. Beide Kontrahenten hatten sich über die Q...

