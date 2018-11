Sport live im TV am 29. November 2018 : TV-Planer: Europa League live - RB Salzburg gegen RB Leipzig

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Donnerstag, 29. November 2018.

von Christopher Bredow

29. November 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Donnerstag, 29. November 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

RB Salzburg - RB Leipzig live im TV und Live-Stream: Europa League live

Auf RTL Nitro ist am Donnerstag die Europa League live im Free-TV zu sehen. Ab 18.30 Uhr zeigt der Privatsender das Gruppenspiel von RB Salzburg gegen RB Leipzig live im TV und Live-Stream. Die beiden Schwestervereine treffen im vorletzten Gruppenspiel aufeinander. Während Salzburg schon so gut wie sicher für die K.O.-Runde qualifiziert ist, braucht Leipzig noch dringend Punkte. Anstoß ist um 18.55 Uhr. Auf dem kostenpflichtigen Portal "TV Now" kann Salzburg gegen Leipzig live im Stream gesehen werden.

Eurosport überträgt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag derweil die Major League Soccer live im Fernsehen. Ab 1.45 Uhr ist das Eastern Conference Finale mit New York Red Bulls gegen Atlanta United FC live zu sehen und ab 3.45 Uhr wird das Western Conference Finale mit Sporting Kansas City gegen Portland Timbers live gezeigt. Auf der Internetseite von Eurosport kann die MLS live im Stream mitverfolgt werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Donnerstag, 29. November 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

