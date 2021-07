Olympia : Radprofi Geschke kann auf Quarantäne-Ende am Sonntag hoffen

Radprofi Simon Geschke wird voraussichtlich noch diese Woche aus der Corona-Quarantäne entlassen.

Oyama | „Wir hoffen, dass er am Sonntag Tokio verlassen kann“, sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig der Deutschen Presse-Agentur. Ein PCR-Test am Mittwoch sei negativ gewesen. „Wir gehen davon aus, dass der zweite Test ein ähnliches Bild zeigen wird.“ Der 35-Jährige ist seit Samstag in einem Quarantäne-Hotel in Tokio, nachdem er einen Tag zuvor kurz vor...

