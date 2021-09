Deutscher Eishockey-Bund : Reindl stellt klar: Spätestens 2022 ist Schluss bei DEB

Spätestens im kommenden Jahr benötigt der Deutsche Eishockey-Bund eine neue Führung ohne Franz Reindl.

München | Der aktuelle DEB-Präsident will bei der turnusmäßigen Präsidiumswahl 2022 endgültig nicht mehr antreten - unabhängig davon, ob er am Wochenende zum neuen Weltverbands-Präsidenten gewählt wird. „2022 ist schon Zeit für einen Neuanfang. Ich trete dann sicher nicht mehr an“, sagte Reindl der Deutschen Presse-Agentur. Sollte der 66-Jährige am 25. Septe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.