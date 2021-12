Eishockey : Rekordspieler Furchner verlängert Vertrag mit Wolfsburg

Der Kapitän und Rekordspieler Sebastian Furchner hat seinen Vertrag mit den Grizzlys Wolfsburg um ein weiteres Jahr verlängert.

Wolfsburg | Der 39 Jahre alte Stürmer wird damit 2022 in seine 21. Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gehen. Mit aktuell 1101 Einsätzen belegt er in der Bestenliste der DEL den zweiten Platz hinter Mirko Lüdemann (1197). „Ich fühle mich körperlich sehr gut und komme jeden Tag gerne in die Eis Arena, um mit dem Team zu arbeiten“, sagte Furchner. Seine...

