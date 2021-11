Carlsen gegen Nepomnjaschtschi : Remis zum Start der Schach-WM

Mit einem Remis in 45 Zügen hat in Dubai die Schach-WM begonnen.

Dubai | Der russische Spieler Jan Nepomnjaschtschi erzwang gegen Magnus Carlsen aus Norwegen in ausgeglichener Stellung nach vier Stunden Spielzeit eine Zugwiederholung. Weltmeister Carlsen spielte Schwarz und bot im achten Zug ein Bauernopfer an, das den meisten Kommentatoren neu und bisher fast nur in Partien zwischen starken Computerprogrammen gespielt ...

