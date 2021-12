Basketball : Rockets in der NBA weiter im Aufwind: Sechster Sieg in Serie

Die Erfolgsserie der Houston Rockets in der NBA geht weiter.

Houston | Nach dem furchtbaren Saisonstart mit 16 Niederlagen in 17 Spielen war das 118:108 gegen die New Orleans Pelicans bereits der sechste Sieg in Serie. Basketball-Nationalspieler Daniel Theis spielte von Beginn an und kam in seinen etwas weniger als 17 Minuten auf zwölf Punkte, drei Rebounds und eine Vorlage. Auch Isaac Bonga verbuchte mit seinem Team ...

