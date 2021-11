NFL : Rodgers und die Corona-Impfung: Hitziger als bei Kimmich

Der Impfstatus von Joshua Kimmich ist in Deutschland nationales Gesprächsthema - in den USA steckt NFL-Superstar Aaron Rodgers im Zentrum einer ähnlichen Debatte.

Green Bay | Als Quarterback in der NFL kann er in Zukunft so gut spielen wie er will - den vierten MVP-Titel seiner Karriere kann sich Aaron Rodgers nach seiner ganz persönlichen Corona-Impfdebatte wohl abschminken. „Ich denke, das ist eine legitime Aussage“, sagte der Football-Profi der Green Bay Packers am Dienstag. Er lachte bei dem nächsten Auftritt in der...

