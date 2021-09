Paralympics : Rote Fahne stoppt Bronzewurf von Kugelstoßer Schulze

Kugelstoßer Mathias Schulze hat eine Medaille bei den Paralympics knapp verpasst.

Shinjuku City | Der 33-Jährige stieß am Mittwoch im Olympiastadion von Tokio in seinem letzten Wurf die Kugel an die 16-Meter-Marke auf den Bronzerang, doch sein Versuch wurde für ungültig erklärt. „Ich freu' mich wie ein Affe und dann seh ich die scheiß rote Fahne. Derzeit ist es sehr, sehr ernüchternd“, sagte Schulze nach dem Wettkampf niedergeschlagen. Mit 15,6...

