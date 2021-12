Carlsen gegen Nepomnjaschtschi : Schach-Weltmeister Carlsen weiter auf Titel-Kurs

Schach-Weltmeister Magnus Carlsen ist der erfolgreichen Titelverteidigung einen weiteren Schritt näher gekommen.

Dubai | Nach einem Remis in der zehnten Partie in Dubai gegen den russischen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi liegt der 31 Jahre alte Norweger nun mit 6,5:3,5 in Führung. Das Duell ist auf 14 Partien angesetzt. Beide Spieler verzichteten auf nennenswerte Gewinnversuche. Hätte der drei Punkte zurückliegende Nepomnjaschtschi auf Gewinn spielen wollen, wär...

