Basketball : Schröder mit starkem Endspurt bei Celtics-Sieg in der NBA

Eine starke Schlussphase von Dennis Schröder hat den Boston Celtics zum siebten Saisonsieg in der NBA verholfen.

Cleveland | Der Basketball-Nationalspieler kam beim 98:92 gegen die Cleveland Cavaliers auf sechs Punkte in den letzten 76 Sekunden der Partie. Insgesamt steuerte Schröder, der in Abwesenheit des verletzten Jaylen Brown erneut von Beginn an spielte, 14 Punkte bei zum dritten Sieg in den vergangenen vier Partien. Bester Werfer für den NBA-Rekordmeister war Jays...

