Olympia : Schwimmerin Hentke verpasst Schmetterling-Finale

Schwimmerin Franziska Hentke hat bei den Olympischen Spielen das Finale über 200 Meter Schmetterling verpasst.

Koto City | Die 32-Jährige schlug in Tokio nach 2:10,89 Minuten an und belegte damit Rang 13 der Halbfinals. Hentke war 2017 Vizeweltmeisterin über diese Distanz geworden und in ihrem Vorlauf am Vortag 2:09,98 Minuten geschwommen. Als Achte schaffte es die Britin Margaret Alys Thomas in 2:09,07 Minuten ins Finale. Schnellste der Halbfinals war die Chinesin Yuf...

