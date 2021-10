NHL : Seider verliert mit Detroit - Siege für Grubauer und Stützle

Eishockey-Profi Moritz Seider hat sein Debüt für die Detroit Red Wings in der nordamerikanischen NHL gefeiert.

Detroit | Bei der 6:7 (1:0, 3:3, 2:3, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung gegen den Meister Tampa Bay Lightning überzeugte der 20 Jahre alte Verteidiger aus Zell an der Mosel am Donnerstag (Ortszeit) mit zwei Vorlagen. Seider war beim Draft 2019 an sechster Stelle ausgewählt worden und hatte in der Vorsaison unter anderem in Schweden Spielpraxis gesammelt. Kla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.