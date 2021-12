Skispringen : Severin Freund bei Vierschanzentournee dabei

Skispringer Severin Freund hat dem deutschen Team einen zusätzlichen Weltcup-Startplatz gesichert und ist bei der Vierschanzentournee dabei.

Engelberg | Der 33-Jährige zeigte im zweitklassigen Continental Cup zuletzt starke Leistungen und verdiente sich damit die Teilnahme am großen Sprung-Höhepunkt rund um den Jahreswechsel. An diesem Wochenende belegte er im finnischen Ruka die Ränge vier und acht. Der frühere Topspringer Freund kam nach mehreren Verletzungen in den vergangenen Jahren nicht mehr ...

