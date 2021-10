Galopp : Sieg durch deutschen Hengst im Prix de l’Arc de Triomphe

Der deutsche Galopper-Hengst Torquator Tasso hat am Sonntag sensationell den 100.

Paris | Prix de l’Arc de Triomphe gewonnen. Der als 690:10-Außenseiter gestartete Hengst setzte sich mit Jockey Rene Piechulek in dem mit fünf Millionen Euro dotierten Rennen durch und ist der dritte deutsche Sieger in dem Klassiker nach Star Appeal 1975 und Danedream 2011. Marcel Weiß trainiert Torquator Tasso in Mülheim/Ruhr für das Gestüt Auenquelle ...

