Marathon : Siege für Kenia und Äthiopien in Paris und Amsterdam

Der Kenianer Elisha Rotich hat den Marathon von Paris gewonnen.

Paris | Der 31-Jährige siegte in Frankreichs Hauptstadt in Streckenrekordzeit von 2:04:21 Stunden und blieb dabei knapp anderthalb Minuten über der diesjährigen Weltjahresbestzeit. Im Frauen-Rennen über die 42,195 Kilometer genügte eine schwächere Zeit zum Erfolg: Die 31 Jahre alte Äthiopierin Tigist Memuye setzte sich in 2:26:11 Stunden durch. Das Rennen ...

