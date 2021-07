Brasilien : Silber-Skaterin Leal sagt Empfang ab und ruft zum Impfen auf

Drei Tage nach ihrer Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio hat die 13 Jahre alte Skateboarderin Rayssa Leal in ihrer brasilianischen Heimat zum Impfen gegen das Coronavirus aufgerufen.

Imperatriz | Nach der Ankunft in der Millionenmetropole São Paulo drehte sie im Flughafen ein paar Runden auf dem Skateboard. Die geplante Zeremonie auf der Skateboardanlage in der nordöstlichen Stadt Imperatriz ließ Leal aber absagen und fuhr im offenen Wagen der Feuerwehr durch die Stadt. Dies sei noch nicht der Moment für Menschenansammlungen, sagte sie in e...

