Füchse-Boss Bob Hanning im Visier : Schlammschlacht: Thomalla ätzt wegen Heinevetter-Wechsel nach Melsungen

Nach über 10 Jahren, Berlin und die Füchse zu verlassen, war für mich eine wahnsinnig schwere Entscheidung. Ich bedanke mich bei allen Weggefährten und Unterstützern. Die MT Melsungen hat mir viel Wertschätzung entgegen gebracht und um mich gekämpft , wie man es sonst nur für eine tolle Frau macht. #füchseberlin #mtmelsungen #berlin #dkbhbl