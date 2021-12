Riesenslalom : Ski-Damen in Courchevel erneut ohne Punkte - Hector führt

Die deutschen Skirennfahrerinnen sind auch im zweiten Riesenslalom von Courchevel ohne Punkte geblieben.

Courchevel | Marlene Schmotz als 36. und Jessica Hilzinger als 43. konnten sich am Mittwoch nicht für das Finale der besten 30 qualifizieren. Schon am Vortag hatte der zweite Lauf des Rennens ohne das deutsche Duo stattgefunden. In Führung liegt die Schwedin Sara Hector, die im Riesentorlauf am Vortag Zweite geworden war. Die Französin Tessa Worley fuhr mit 0,11 S...

