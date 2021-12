Riesenslalom : Ski-Damen in Courchevel ohne Punkte - Shiffrin führt

Die deutschen Skirennfahrerinnen sind im zweiten Riesenslalom der Saison ohne Punkte geblieben.

Courchevel | Marlene Schmotz verpasste als 34. des ersten Durchgangs am Dienstag in Courchevel das Finale der besten 30, ihre Teamkollegin Jessica Hilzinger schied aus. In Führung liegt vor dem zweiten Lauf (13.00 Uhr) die überragende Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die schon den ersten Riesentorlauf des Winters im Oktober in Sölden gewonnen hatte. Satte 0,74 Se...

