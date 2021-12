Ski alpin : Skirennfahrer Dreßen verpasst Winterspiele in Peking

Deutschlands Ski-Ass Thomas Dreßen wird auch die nächsten Weltcup-Wochen und die Olympischen Winterspiele in Peking im Februar verpassen.

Gröden | „Der Fokus liegt auf nächster Saison. Es macht keinen Sinn, groß über Olympia nachzudenken“, sagte der 28-Jährige in einer Medienrunde. Ziel sei es nun, im Frühjahr „top fit und skitechnisch super drauf“ zu sein. Dreßen hatte sich nach der WM in Cortina d’Ampezzo im vergangenen Februar einer Operation am vorgeschädigten rechten Knie unterzogen, bei...

