Sport live im TV am 17. November 2018 : TV-Planer: Skispringen live - Teamspringen in Wisla

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 17. November 2018.

von Christopher Bredow

17. November 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Samstag, 17. November 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Skispringen live im TV und Live-Stream: Teamspringen in Wisla live

Auf Eurosport ist am Samstag Motorradsport live zu sehen. Ab 9 Uhr laufen die freien Trainings sowie die Qualifyings vor dem Großen Preis von Valencia in der Moto3-, MotoGP- und Moto2-Klasse live im TV und Livestream auf dem Sportsender.

Die ARD zeigt am Samstag ab 9.45 und 13.15 Uhr Ski alpin live im TV und Livestream. Dann kann der Slalom der Damen beim Weltcup in Levi live mitverfolgt werden. Ab 15.45 Uhr läuft in der ARD und auf Eurosport zudem Skispringen live im TV und Live-Stream. Dann steht das Teamspringen beim Weltcup in Wisla auf dem Programm. Kostenlose Livestreams können in der ARD-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport abgerufen werden.

Basketball live im TV und Live-Stream: Gießen 46ers - Fraport Skyliners live

Der MDR überträgt am Samstag eine Konferenz vom Landespokal live im Free-TV und Stream. Ab 13 Uhr können insgesamt drei Spiele live auf dem öffentlich-rechtlichen Sender mitverfolgt werden. Der SWR zeigt derweil ab 14.15 Uhr das Landespokalspiel des 1. FC Saarbrücken gegen FC 08 Homburg live im Fernsehen.

Auf Sport1 läuft am Samstag Basketball live im Free-TV. Ab 18 Uhr kann das BBL-Spiel der Gießen 46ers gegen Fraport Skyliners live im TV und Live-Stream gesehen werden. Ab 20 Uhr ist auf dem Sportsender zudem das Viertelfinale beim Grand Slam of Darts live im TV und Stream zu sehen. Ein kostenloser Livestream kann auf der Internetseite von Sport1 abgerufen werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 17. November 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 9 und 12.30 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Valencia - Moto3-Klasse live (Freies Training und Qualifying)"

9 und 12.30 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Valencia - Moto3-Klasse live (Freies Training und Qualifying)" Eurosport, 9.45 und 13.15 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Valencia - MotoGP-Klasse live (Freies Training und Qualifying)"

9.45 und 13.15 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Valencia - MotoGP-Klasse live (Freies Training und Qualifying)" ARD, 9.55 und 13.05 Uhr: "Ski alpin live: Weltcup in Levi - Slalom Damen live (1. und 2. Lauf)"

9.55 und 13.05 Uhr: "Ski alpin live: Weltcup in Levi - Slalom Damen live (1. und 2. Lauf)" Eurosport, 10.45 und 15 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Valencia - Moto2-Klasse live (Freies Training und Qualifying)"

10.45 und 15 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Valencia - Moto2-Klasse live (Freies Training und Qualifying)" MDR, 13 Uhr: "Fußball-Landespokal live: Konferenz mit ZFC Meuselwitz gegen Carl Zeiss Jena, VfB Auerbach gegen 1. FC Lok Leipzig und SV Blau-Weiß Zorbau gegen Hallescher FC live"

13 Uhr: "Fußball-Landespokal live: Konferenz mit ZFC Meuselwitz gegen Carl Zeiss Jena, VfB Auerbach gegen 1. FC Lok Leipzig und SV Blau-Weiß Zorbau gegen Hallescher FC live" ARD/Eurosport, 15.45 Uhr: "Skispringen live: Weltcup in Wisla - Teamspringen live (1. und 2. Durchgang)"

15.45 Uhr: "Skispringen live: Weltcup in Wisla - Teamspringen live (1. und 2. Durchgang)" SWR, 14.15 Uhr: "Fußball-Landespokal live: 1. FC Saarbrücken gegen FC 08 Homburg live"

14.15 Uhr: "Fußball-Landespokal live: 1. FC Saarbrücken gegen FC 08 Homburg live" Sport1, 14.30 Uhr: "Fußball-Legendenspiel live: Ronaldinho and Friends gegen Adler All Stars live"

14.30 Uhr: "Fußball-Legendenspiel live: Ronaldinho and Friends gegen Adler All Stars live" ProSieben Maxx, 15.55 Uhr: "Rugby live: WM-Qualifikation mit Kanada gegen Deutschland live"

15.55 Uhr: "Rugby live: WM-Qualifikation mit Kanada gegen Deutschland live" Sport1, 18 Uhr: "Basketball live: BBL mit Gießen 46ers gegen Fraport Skyliners live"

18 Uhr: "Basketball live: BBL mit Gießen 46ers gegen Fraport Skyliners live" Sport1, 20 Uhr: "Darts live: Grand Slam of Darts live - Viertelfinale"

20 Uhr: "Darts live: Grand Slam of Darts live - Viertelfinale" Eurosport, 20.45 Uhr: "Fußball-U17-WM der Frauen live: Deutschland gegen Kamerun live (Gruppenphase)"

20.45 Uhr: "Fußball-U17-WM der Frauen live: Deutschland gegen Kamerun live (Gruppenphase)" MDR, 22.20 Uhr: "Boxen live: Robin Krasniqi vs. Ronny Landaeta und Tom Schwarz vs. Christian Lewandowski live"