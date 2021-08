Wintersport : Skispringer Tande springt nach schwerem Sturz wieder

Der norwegische Skispringer Daniel-André Tande trainiert fünf Monate nach seinem schweren Sturz beim Skifliegen in Planica wieder auf der Schanze.

Oslo | „Es ist fantastisch, endlich wieder in der Lage zu sein zu springen“, sagte Tande in einem vom Weltverband Fis veröffentlichten Video. „Ich bin ein bisschen überrascht, dass das Level meiner Sprünge schon ziemlich gut zu sein scheint.“ Tande hatte nach seinem Sturz im März mehrere Tage in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana im Koma gelegen. Er tr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.