Vierschanzentournee : Skisprung-Star Geiger hofft auf Wende nach extremem Druck

Der ganz große Heimspieldruck ist erstmal weg. Karl Geiger übernimmt nach dem Wettbewerb in Oberstdorf die Jägerrolle - und will in dieser 2022 durchstarten. Bundestrainer Horngacher verbreitet Zuversicht.

Oberstdorf | Dieses Mal dürfte Deutschlands Skisprung-Star Karl Geiger der Abschied aus seiner geliebten Heimat Oberstdorf gar nicht so schwer fallen. Nach dem fünften Platz zum Auftakt der 70. Vierschanzentournee am Schattenberg verließ der 28-Jährige samt Team das verregnete und triste Allgäu, um selbstbewusst und ein bisschen erleichtert in Richtung Garmisch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.