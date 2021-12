Weltcup Parallel-Riesenslalom : Snowboarder Baumeister siegt in Carezza - Hofmeister Dritte

Snowboarder Stefan Baumeister hat seinen ersten Weltcup-Sieg seit fast drei Jahren gefeiert.

Carezza | Der 28-Jährige vom SC Aising-Pang gewann den Parallel-Riesenslalom in Carezza. Im Finale in den Dolomiten profitierte er von einem Fahrfehler seines russischen Rivalen Dimitri Loginow. „Ich bin total glücklich“, sagte Baumeister nach dem insgesamt vierten Weltcup-Erfolg seiner Karriere - und dem ersten für die deutschen Raceboarder in diesem Winter...

