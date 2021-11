Quali-Auftakt gegen Estland : So kommt Deutschland zur Basketball-WM 2023

Das Auftaktspiel gegen Estland ist der Anfang einer langen Reise, die Deutschlands Basketballer weitgehend ohne ihre Stars bestreiten müssen. In der ersten Qualifikationsphase ist das Ausscheiden beinahe unmöglich.

Nürnberg | Rund dreieinhalb Monate nach den Olympischen Spielen von Tokio wird es für Deutschlands Basketball- Nationalmannschaft wieder ernst. Am Abend (19.00 Uhr/Magentasport) steht in Nürnberg gegen Estland das Debüt des neuen Bundestrainers Gordon Herbert an. Welche Spieler stehen während der WM-Qualifikation zur Verfügung? Wie sichert man sich ein Ticket...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.