Emotionales Statement : Sophia Flörsch äußert sich nach OP erstmals öffentlich

Elf Stunden lang wurde die deutsche Rennfahrerin Sophia Flörsch operiert. Nun wendet sie sich an ihre Fans.

20. November 2018, 16:25 Uhr

Macau | Nachwuchs-Rennfahrerin Sophia Flörsch soll nach ihrer Operation ein bis zwei Wochen zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Dies teilten ihre Ärzte nach einem mehrstündigen Eingriff am Montag im Conde de S. Januário General Hospital in Macau mit. "Ich hoffe, von nun an wird es nur noch besser. Ich muss noch ein paar Tage mehr in Macao bleiben, bis ich transportfähig bin", hieß es am Dienstag auf der Facebook-Seite der 17-Jährigen. "Ich möchte allen meinen Fans für jeden einzelnen Genesungswunsch danken, die ich jetzt anfange zu lesen. Das motiviert mich wirklich und gibt mir Mut."

Die Münchnerin Flörsch war am Sonntag auf dem gefährlich engen Stadtkurs von Macau beim Weltfinale der Formel 3 schwer verunglückt und hatte sich bei dem Unfall den siebten Halswirbel gebrochen. Sie verbrachte anschließend elf Stunden im Operationssaal.

Flörsch, die am 1. Dezember 18 Jahre alt wird, verlor auf der Geraden vor der Lisboa-Kurve die Kontrolle über ihren Rennwagen vom niederländischen Van-Amersfoort-Team, nachdem sie zuvor mit einem Konkurrenten kollidiert war. Ihr Auto hob dann mit mehr als 250 Stundenkilometern ab und krachte ungebremst durch die Fangzäune in mehreren Metern Höhe gegen Schutzplanken.