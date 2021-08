Olympia : Speerwerfer Johannes Vetter: Am Anfang flog der Schlagball

Johannes Vetter ist die größte Hoffnung der deutschen Leichtathleten in Tokio. Vier Jahre nach dem Coup von Thomas Röhler in Rio müsste Speerwurf-Gold eigentlich an den Offenburger gehen - sagt auch der Olympiasieger von München 1972.

Shinjuku City | In der Grundschule war Johannes Vetter „ein begnadeter Schlagballwerfer“, beim Wandern schmiss er gerne Tannenzapfen auf seinen Papa. So fing alles an mit seiner Leichtathletik-Karriere. Einen antiken Speerwerfer ließ er sich vor zehn Jahren auf den Rücken tätowieren, später kamen die olympischen Ringe hinzu. In Tokio soll nun Gold um seinen Hals h...

