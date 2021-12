Grand Prix in Dschidda : Spielzeug Formel 1: Saudi-Arabien drängt in den Spitzensport

Die Formel 1 liebt PR-Bilder. Rennstrecken wie in Singapur oder Monaco liefern Postkartenmotive. Nun wird in Dschidda Premiere gefeiert. Was steckt hinter dem Engagement in Saudi-Arabien?

Jeddah | In der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda sammelt die Formel 1 die nächsten Postkartenmotive. Der Premierenkurs im konservativen Königreich verläuft entlang der Küste des Roten Meeres und schlängelt sich durch die Lagune rund um die „schwimmende Moschee“. Das Wahrzeichen der Stadt an der nördlichen Spitze der Waterfront fußt auf weißen Stelzen. B...

