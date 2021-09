Formel 1 : Spitzenreiter Verstappen startet in Russland von ganz hinten

Formel-1-Spitzenreiter Max Verstappen muss vom Ende des Feldes in das Rennen an diesem Sonntag (14.00 Uhr/Sky) im russischen Sotschi starten.

Adler | Der 23 Jahre alte Niederländer tritt mit einem neuen Motor an, wie aus einem Dokument des Motorsport-Weltverband Fia hervorging. Da es sich bereits um die vierte Antriebseinheit in der laufenden Saison handelt, aber laut Reglement nur drei pro Fahrer erlaubt sind, erhält er diese Strafe. Vor dem 15. von 22 geplanten Saisonrennen liegt Verstappen in...

