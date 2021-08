Olympia : Springreiter-Mannschaft erreicht souverän das Finale

Nach Gold in der Dressur und in der Vielseitigkeit winkt noch eine Olympia-Medaille. Nach dem Debakel im Einzel überzeugt das Trio der deutschen Springreiter in der ersten Runde des Teamwettbewerbs.

Setagaya City | Nach einer taktisch cleveren Vorstellung dürfen die deutschen Springreiter weiter auf eine olympische Medaille hoffen. Die Mannschaft erreichte mit einem souveränen Auftritt das Finale am Samstag (10.00 Uhr MESZ) in Tokio. Nach drei Runden ohne Abwurf kam das Team von Bundestrainer Otto Becker am Freitag souverän als Zweiter hinter den fehlerfreien...

