Pferdesport : Springreiter mit starkem Start bei Heim-Europameisterschaft

Der Auftakt bei der Heim-EM ist dem deutschen Springreiter-Team gelungen. Nach dem Aus von Maurice Tebbel kommt die Gastgeber-Mannschaft im Zeitspringen auf Rang zwei. Vor allem ein Reiter überzeugt.

Hörstel | Der Debütant strahlte nach seinem super-starken Auftakt bei der Heim-Europameisterschaft. EM-Neuling David Will glänzte bei seinem ersten Einsatz bei einem Championat am Mittwoch in Riesenbeck mit einer famosen Runde mit seinem Pferd C Vier und verhalf seinem Team zu Platz zwei im Zeitspringen. „Ich könnte nicht glücklicher sein“, sagte der 33-Jähr...

