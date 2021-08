Sommerspiele in Tokio : Steilwände und feuchte Hände: Klettern hat Olympia-Premiere

Neben Surfen und Skateboarden werden auch im Sportklettern erstmals olympische Medaillen vergeben. Neben dem Wettkampf-Modus macht den Athleten das Wetter zu schaffen - auch den deutschen Startern.

Koto City | Sie erklimmen in sechs Sekunden eine 15 Meter hohe Wand, hängen teils kopfüber oder halten sich mit ihren Fingerkuppen in schwindelerregender Höhe an der Steilwand fest: die weltbesten Sportkletterer kämpfen in Tokio erstmals um olympische Medaillen. „Es ist die größte Bühne, die der Sport zu bieten hat, das hilft dem Klettern ungemein“, sagte der ...

