NHL : Sturm gelingt mit Minnesota fünfter Sieg in Serie

Die Minnesota Wild mit dem deutschen Eishockey-Spieler Nico Sturm bleiben das Maß der Dinge in der Central Division der nordamerikanischen Liga NHL.

Saint Paul | Durch einen 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)-Heimerfolg gegen die New Jersey Devils am Donnerstag (Ortszeit) schaffte die Mannschaft aus St. Paul ihren 16. Saisonsieg sowie den fünften Erfolg nacheinander. Kirill Kaprisow sorgte mit seinem zweiten Tor zu Beginn des zweiten Drittels für die 3:0-Führung Minnesotas. Nach dem 2:3-Anschluss New Jerseys entschieden d...

