Anhänger der New England Patriots : Super Bowl: Tausende Fans feiern Brady und Co. in Boston

Der insgesamt sechste Super-Bowl-Sieg der New England Patriots hat in Boston für Euphorie gesorgt.

von dpa

04. Februar 2019, 06:59 Uhr

Boston | Tausende Fans der New England Patriots haben in Boston den sechsten Sieg ihrer Football-Mannschaft beim Super Bowl gefeiert. Rund 6000 Menschen versammelten sich am Sonntagabend (Ortszeit) nach dem NFL-Endspiel im Boston Common, einem öffentlichen Park in der Ostküstenstadt. Das berichtete der TV-Sender NBC unter Berufung auf die Polizei. CBS berichtete von bis zu 8000 Fans von Star-Quarterback Tom Brady und dessen Team. Einige seien auf Bäume und Lichtmasten geklettert. Mindestens drei von ihnen wurden demnach festgenommen. Die Polizei sperrte mehrere Straßen.

Bürgermeister Marty Walsh hatte die Fans am Freitag darum gebeten, sich nach dem Spiel unabhängig vom Ergebnis verantwortungsvoll zu verhalten. "Sieg oder Niederlage, es ist egal, es ist ein Spiel", sagte Walsh. Polizeichef William Gross hatte hinzugefügt: "Passt aufeinander auf. Wir wollen keine Tragödien wegen eines Spiels."

Die Massen von Fans, darunter viele Studenten, werden durch verschiedene Straßen in den Park geleitet. Auf dem Weg werden sie - soweit möglich - von Geschäften und Autos ferngehalten.

Die offizielle Siegerfeier der New England Patriots ist für Dienstag in Boston geplant. Die Parade soll um 11 Uhr (Ortszeit, 17 Uhr MEZ) durch die Innenstadt führen und am Rathaus enden.