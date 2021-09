US Open : Teenager-Finale in New York: „Nichts ist unmöglich“

Zwei Teenager standen im Halbfinale, zwei Teenager stehen im Finale der US Open: Die sensationellen Siegesserien von Leylah Fernandez (19) und Emma Raducanu (18) sind beim letzten Grand Slam des Jahres noch immer nicht gerissen.

New York | In New York lieben die Fans Außenseiter-Geschichten und verbünden sich bei den US Open schnell mit dem Underdog. Wer am Samstag im Sensations-Damen-Finale die Sympathien von den Rängen auf seine Seite zieht, ist spannend, womöglich spielentscheidend und völlig offen. Sowohl die 19 Jahre alte Kanadierin Leylah Fernandez wie auch ihre zwei Monate jün...

