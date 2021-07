Turnier in Tokio : Tennis-Ass Zverev mit leichtem Olympia-Auftaktlos

Medaillenkandidat Alexander Zverev könnte in einem möglichen Halbfinale des olympischen Tennis-Turniers auf Topfavorit Novak Djokovic treffen.

Koto City | Das ergab in Tokio die Auslosung für den am Samstag beginnenden Wettbewerb. In der ersten Runde steht der an Position vier gesetzte Hamburger vor einer Pflichtaufgabe gegen den Weltranglisten-573. Yen-Hsun Lu aus Taiwan. Fünf Jahre nach der Silbermedaille für Angelique Kerber in Rio ruhen die Hoffnungen des deutschen Tennis insbesondere auf Zverev....

