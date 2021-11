Olympiasieger : Tennis-Ass Zverev spielt sich in Paris ins Halbfinale

Mit dem Erreichen des Halbfinals beim Masters-1000-Turnier in Paris hat Olympiasieger Alexander Zverev seine Erfolgsserie fortgesetzt.

Paris | Der beste deutsche Tennisspieler bezwang im Viertelfinale den Weltranglistenachten Casper Ruud aus Norwegen mit 7:5, 6:4. In der Woche nach seinem Titelgewinn in Wien trennen den Hamburger noch zwei Siege vom nächsten Turniersieg. Im Halbfinale am Samstag (nicht vor 16.30 Uhr/Sky) wartet aber der russische US-Open-Champion Daniil Medwedew und damit...

