US-Open : Tennis: Novak Djokovic feiert 14. Grand-Slam-Titel

Nach Wimbledon gewinnt Novak Djokovic auch die US Open. Der Serbe ist zum dritten Mal in New York erfolgreich.

von dpa

10. September 2018, 06:45 Uhr

New York | Mit seinem dritten US-Open-Sieg hat der ehemalige Weltranglisten-Erste Novak Djokovic seine Stellung als momentan bester Tennisprofi untermauert. Knapp zwei Monate nach seinem Triumph in Wimbledon gewann der 31 Jahre alte Serbe am Sonntag (Ortszeit) im Endspiel in New York 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 gegen den Argentinier Juan Martin del Potro. Der 29 Jahre alte Weltranglisten-Dritte verpasste damit seinen zweiten US-Open-Titel nach 2009. Djokovic feierte nach überstandener Ellbogenverletzung seinen 14. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Dafür erhält er 3,8 Millionen Dollar Preisgeld, der unterlegene Del Potro bekommt 1,85 Millionen Dollar.

"Man lernt, wenn man Momente des Zweifels hat", sagte Djokovic und dankte seiner Familie und seinem Team für die Unterstützung während seiner langen Pause. Er ermutigte den Verlierer, der geknickt wirkte. "Es ist nicht leicht, jetzt etwas zu sagen", meinte Del Potro, den in den vergangenen Jahren immer wieder Handgelenksprobleme stoppten. "Ich war so glücklich, das Finale gegen mein Idol zu spielen. Einer, den ich Titel gewinnen sehen möchte, ist er."



In den ersten anderthalb Sätzen war Djokovic unter dem wegen Regens geschlossenen Dach des Arthur-Ashe-Stadiums konstant der etwas bessere Spieler und schien auf dem Weg zu einem relativ schnellen Erfolg. Der Belgrader entschied die langen Ballwechsel häufiger zu seinen Gunsten und machte weniger Fehler. Nach einem frühen Break führte er im zweiten Durchgang 3:1.

Dann erlaubte er sich eine kleine Schwächephase, in der Del Potro in die Partie fand und entschlossener wirkte als zuvor. Im Duell der Freunde konnte er nun häufiger seine mächtige Vorhand erfolgreich einsetzen. Allerdings verpasste der Olympia-Zweite von Rio die mögliche 5:3-Führung. In einem gut 20-minütigen Aufschlagspiel hielt Djokovic mit äußerster Mühe sein Service zum 4:4. Im Tiebreak drehte er mit taktischer Cleverness einen 1:3-Rückstand noch um und gewann den langen zweiten Satz, der 95 Minuten dauerte.



Mit toller Defensive an der Grundlinie erspielte sich der frühere Schützling von Boris Becker im dritten Durchgang eine Breakchance zum 3:1, die er dann auch nutzte. Del Potro konterte zur Freude der argentinischen Fans sofort noch einmal, doch als er zum 3:5 wieder sein Service abgab, war das die Entscheidung. Nach 3:16 Stunden machte Djokovic den 15. Sieg im 19. Duell und den nächsten großen Titel perfekt.