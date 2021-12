Auszeichnung World Athletics : Thompson-Herah und Warholm „Leichtathleten des Jahres“

Die Olympiasieger Karsten Warholm und Elaine Thompson-Herah sind als „Welt-Leichtathleten des Jahres“ geehrt worden.

Monaco-Ville | Die Olympiasieger Karsten Warholm und Elaine Thompson-Herah sind als „Welt-Leichtathleten des Jahres“ geehrt worden. Der Norweger erhielt bei der virtuellen Gala des Weltverbandes World Athletics in Monte Carlo die Ehrung unter anderem für seinen Fabel-Weltrekord über 400 Meter Hürden. Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte er in 45,94 Sekunden...

