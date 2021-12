Golf-Superstar : Tiger Woods bestreitet erstes Turnier nach Autounfall

Superstar Tiger Woods wird fast zehn Monate nach seinem Autounfall auf den Golfplatz zurückkehren.

Orlando | Der US-Amerikaner verkündete, dass er gemeinsam mit seinem Sohn Charlie die PNC Championship in Orlando bestreiten möchte. Die erste Runde des Familienturniers, bei dem der Spaß im Vordergrund stehen soll, beginnt am 18. Dezember. „Obwohl es ein langes und herausforderndes Jahr war, freue ich mich sehr, es mit der Teilnahme an der PNC Championship ...

