Olympia in Tokio : Tischtennis: Bitteres Aus für Mixed Solja/Franziska

Das deutsche Tischtennis-Mixed Petrissa Solja und Patrick Franziska ist trotz starker Leistung auf dramatische Weise im Olympia-Viertelfinale an Gastgeber Japan gescheitert.

Shibuya City | Das Duo aus Berlin und Saarbrücken lag in dem umkämpften Duell in Tokio im entscheidenden siebten Satz bereits klar vorne, vergab mehrere Matchbälle und unterlag am Ende unglücklich mit 3:4. „Es ist schon bitter, wir haben so hoch geführt am Ende“, sagte Solja. „Sie haben dann gar keine Fehler mehr gemacht“, urteilte Franziska über das japanische M...

