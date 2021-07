Sommerspiele in Tokio : Top-Schwimmerin Köhler: Olympia-Medaille ist Kindheitstraum

Schwimmerin Sarah Köhler würde sich mit einer Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio einen „Kindheitstraum“ erfüllen.

Koto City | Schwimmerin Sarah Köhler würde sich mit einer Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio einen „Kindheitstraum“ erfüllen. „Ich werde alles geben und man wird am Ende sehen, ob das dann für eine Medaille reicht“, sagte Köhler im Interview der „Rheinischen Post“ aus Düsseldorf. Von außen will sich die 27-Jährige nicht beeinflussen lassen. „Den grö...

