NHL : Topscorer Draisaitl führt Oilers zu zehntem Saisonsieg

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers zu einem weiteren Sieg in der nordamerikanischen Profiliga NHL geführt.

Boston | Draisaitl erzielte beim 5:3 bei den Boston Bruins am Donnerstagabend (Ortszeit) zwei Treffer und legte einen weiteren auf. Im dritten Drittel glich der 26-Jährige die Partie zunächst aus und brachte Edmonton dann entscheidend in Führung. Mit zwölf Saisontoren und 26 Scorerpunkten führt Deutschlands Sportler des Jahres jeweils die Ligastatistiken an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.