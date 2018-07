Sport live im TV am 20. Juli 2018 : TV-Planer: Tour de France live - 13. Etappe

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Freitag, 20. Juli 2018.

von Christopher Bredow

20. Juli 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Freitag, 20. Juli 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Tour de France live im TV und Live-Stream: 13. Etappe live

Auf Eurosport (ab 13.30 Uhr) und in der ARD (ab 16.05 Uhr) ist am Freitag die Tour de France live im TV und Live-Stream zu sehen. Auf der 13. Etappe geht es auf die 169,5 Kilometer lange Strecke von Bourg d'Oisans nach Valence. Auf der Internetseite von Eurosport und in der ARD-Mediathek gibt es die Tour de France live im Stream zu sehen.

Der Nachrichtensender n-tv zeigt am Freitag ab 14.55 Uhr das zweite freie Training bei der Formel 1 live im Free-TV und Stream auf n-tv.de. An diesem Wochenende steht der Große Preis von Deutschland auf dem Programm. Sport1 überträgt derweil die Beachvolleyball-EM live im TV und Livestream. Ab 18.25 Uhr ist das Viertelfinale der Damen live zu sehen. Auf der Internetseite von Sport1 kann die Beachvolleyball-EM live im Stream mitverfolgt werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Freitag, 20. Juli 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 13.30 Uhr: "Radsport live: Tour de France live - 13. Etappe"

13.30 Uhr: "Radsport live: Tour de France live - 13. Etappe" WDR, 14.10 und 16.15 Uhr: "Pferdesport live: CHIO Aachen - Springreiten live (Preis von NRW)"

14.10 und 16.15 Uhr: "Pferdesport live: CHIO Aachen - Springreiten live (Preis von NRW)" n-tv, 14.55 Uhr: "Formel 1 live: Großer Preis von Deutschland - 2. Freies Training live"

14.55 Uhr: "Formel 1 live: Großer Preis von Deutschland - 2. Freies Training live" ARD, 16.05 Uhr: "Radsport live: Tour de France live - 13. Etappe"

16.05 Uhr: "Radsport live: Tour de France live - 13. Etappe" Sport1, ab 18.25 Uhr: "Beachvolleyball-EM live: Viertelfinale der Damen live"